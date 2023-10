O Podcast Motorsport.com destaca o fiasco do GP do Catar, com a crise com pneus que a categoria não via desde 2005, o calor fazendo vítimas, além de tretas e pilotos que cansaram do direito de errar. O programa também traz os destaques da etapa de Buenos Aires da Stock Car.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

FIASCO 'ofusca' tri de Max, PÉREZ NA BERLINDA, Mercedes e McLaren em TENSÃO. E Stroll/Logan? + Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!