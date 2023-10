F1: AlphaTauri tem data para anunciar novo nome para 2024; saiba

Hugo Boss ou Adidas? O novo nome da AlphaTauri, que irá passara por uma grande mudança na temporada 2024 da Fórmula 1 ainda é um mistério, mas, de acordo com os últimos rumores, essa 'charada' será solucionada em breve.

De acordo com a ESPN, o ecossistema da principal categoria do automobilismo vai descobrir o novo patrocinador 'máster' e detentor do 'name right' da equipe irmã da Red Bull no fim de semana do GP de Austin, nos Estados Unidos, que está programado para daqui duas semanas.

Desde a confirmação feita pelo esquadrão de Milton Keynes que a equipe de Faenza passaria por uma vasta reformulação ao invés de ser vendida, e deixaria de chamar AlphaTauri, os possíveis novos nomes do time começaram a ser ventilados.

Primeiro foi registrado o interesse da Hugo Boss em assumir a equipe, mas pouco depois o nome da gigante alemã Adidas também foi vinculado e ganhou força. A marca, no entanto, desconversou sobre o assunto quando questionada e alegou que não comenta qualquer tipo de rumor.

Falando à Blick, o CEO da AlphaTauri, Peter Bayer, deixou subentendido o envolvimento da Boss no projeto - com algo que ainda não foi especificado - mas deixou claro que o nome da equipe será "muito maior", o que leva a crer na entrada da Adidas no mundo do automobilismo.

Visando em ter a AlphaTauri - antiga Minardi que se tornou Toro Rosso e posteriormente assumiu o nome de AlphaTauri - mais perto dos seus domínios, a Red Bull instituiu que o time deixe a Itália e mude sua fábrica para a Inglaterra no próximo ano. O objetivo do esquadrão de Milton Keynes é fazer sua equipe 'irmã' ser mais rentável e colocá-la em uma posição mais 'honesta' no campeonato de construtores.

Atualmente, o time secundário da Red Bull é a última colocada na tabela com 5 pontos conquistados. Para a próxima temporada, a AlphaTauri vai contar com Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda como pilotos principais e terá o ex-Ferrari Laurent Mekie como novo chefe de equipe no lugar de Franz Tost.

MOTORSPORT BUSINESS #3 – CARLOS COL: DESAFIOS de organizar VOLTA do WEC a SP e a SALVAÇÃO da STOCK por DUAS vezes F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music