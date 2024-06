O GP do Canadá de Fórmula 1 foi um dos mais agitados do ano, o que faz com que o evento em Montreal seja considerado o melhor de 2024.

O Podcast Motorsport.com analisa os motivos pelos quais a corrida tem esse status e questiona: essa tônica pode ser mantida no restante da temporada 2024?

OUÇA AGORA MESMO:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Após 'caso' com CAMISA de Senna em tributo, Max OMITE PIQUET e põe Ayrton em top 5 da F1; LEWIS entra

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!