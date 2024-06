F1: Marko revela problema de saúde entre GPs de Mônaco e Canadá

Helmut Marko sempre se faz muito presente no paddock da Fórmula 1, seja por estar ao lado de Max Verstappen durante um fim de semana de corrida ou principalmente quando atende à imprensa, com declarações, no mínimo, polêmicas.

E não foi diferente em Montreal, palco do GP do Canadá de 2024, nona etapa do campeonato. Mesmo criticando Sergio Pérez pelo mau desempenho durante o treino classificatório, Marko parecia não ser o mesmo.

A explicação da apatia, ele mesmo explicou ao jornal Oe24.

“Depois do fim de semana de Monte Carlo fiquei bastante abatido”, comentou Marko e acrescentou: “Tive Covid e nem conseguia falar. Agora estou bem de novo."

A doença em questão já foi um assunto em que causou muita controvérsia, especialmente no início da pandemia. Enquanto a F1 vivia dias de indecisão de como poderia retornar com o campeonato, Marko sugeriu um acampamento com todos da categoria em que pudessem pegar a doença e depois seguir com o campeonato.

Após 'caso' com CAMISA de Senna em tributo, Max OMITE PIQUET e põe Ayrton em top 5 da F1; LEWIS entra

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!