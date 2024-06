As discussões entre Jacques Villeneuve e Daniel Ricciardo continuaram após o GP do Canadá de Fórmula 1.

Tudo começou quando o campeão mundial de 1997 disse na sexta-feira que Ricciardo não deveria estar na categoria.

Após se classificar em quinto lugar, o piloto australiano disse: "Ouvi dizer que ele tem falado merda, mas ele sempre fala. Acho que ele bateu a cabeça muitas vezes. Não sei se ele joga hóquei no gelo ou algo assim. Não vou dar a mínima para ele, todas essas pessoas vão ter que engolir, quero dizer mais, mas vou deixar para lá".

Em declarações à Sky Sports no domingo, Villeneuve comentou o que achou da resposta de Ricciardo: “A reação dele foi um pouco pessoal”.

“Ricciardo é um modelo, como todos os 20 pilotos da F1. Se você está correndo no mais alto nível, precisa obedecer e responder às perguntas profissionalmente”.

"Tem crianças ouvindo você! Você não pode personalizar a discussão."

"É preciso ter um estado de espírito forte para ignorar as críticas e focar. Mas isso teve um impacto positivo na sua condução. Mas isso não é suficiente, ele precisa obter resultados como esse com mais frequência."

"Ricciardo sente muita pressão sobre os ombros e está funcionando. Ele fez uma boa sprint em Miami, se saiu bem no quali no Canadá, mas isso não é suficiente. Ele precisa de mais atuações como essa."

Questionado se ainda acreditava que Ricciardo não tinha lugar na F1, Villeneuve disse: “Sim, ele foi rápido neste fim de semana, mas na F1 você é tão bom quanto na sua última corrida”.

"Ele precisa ter um desempenho do mesmo nível nas próximas corridas", complementou.

Após 'caso' com CAMISA de Senna em tributo, Max OMITE PIQUET e põe Ayrton em top 5 da F1; LEWIS entra

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!