A Red Bull não vive em 2024 uma temporada na Fórmula 1 tão dominante como a de 2023, com a aproximação dos rivais e um carro que se mostra mais fragilizado, especialmente ao lidar com zebras e ondulações. E enquanto a equipe corre para esses problemas, eles estão confiantes que a correção virá sem comprometer o grande ponto forte do RB20: seu desempenho aerodinâmico.

A equipe viveu provas desafiadoras em 2024, como Ímola, Mônaco e Montreal, com o carro de 2024 provando ser pouco confortável ao lidar com zebras, solavancos e ondulações. Entende-se que o problema está relacionado à plataforma aerodinâmica, que exige que o RB20 seja operado com configurações de suspensão rígidas, que não podem ser muito suavizadas sem provocar perdas de downforce.

A Red Bull está trabalhando em uma solução que lhe proporcionará um pacote geral melhor, mas isso provavelmente levará algum tempo. No entanto, o diretor da equipe, Christian Horner, acredita que não há motivo para que a solução que será implementada não permita que o RB20 continue a mostrar seus pontos fortes.

E ele disse que já havia sinais encorajadores de progresso da equipe na forma como a Red Bull foi rápida no setor final de Montreal - que inclui a chicane final, com lombadas altas.

"Tudo isso tem que funcionar em conjunto, de modo que você está forçando a plataforma aerodinâmica do carro, mas quer que o carro ande nas zebras", explicou. "O que foi encorajador foi o fato de nosso terceiro setor neste fim de semana ter sido competitivo, mesmo com a rigidez do carro sacudindo na última chicane".

"Se você observar toda a corrida, nós fomos muito competitivos lá. Portanto, apesar de ser desconfortável, ainda conseguimos ser rápidos. Acho que há um desempenho genuíno ali, então, se conseguirmos desbloquear isso, veremos o tempo de volta melhorar".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen foi ouvido pelo rádio no GP do Canadá reclamando que sua suspensão estava "travada".

Questionado sobre o que o holandês queria dizer, Horner afirmou: "Acho que ele estava se referindo ao fato de o carro ser bastante rígido e, à medida que o circuito seca, o carro fica um pouco mais rápido, e eles estão começando a usar as zebras".

"Mas entendemos quais são nossos problemas e foi uma ótima recuperação em relação a Mônaco, há duas semanas. Vencer uma corrida como essa foi muito gratificante e importante".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, comemora na chegada ao Parc Ferme Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Falando após sua vitória, Verstappen compartilhou o otimismo de Horner sobre a Red Bull resolver os problemas sem prejudicar os pontos fortes do RB20.

Mas ele também sugeriu que era errado sugerir que Montreal havia demonstrado que seus problemas de dirigibilidade nas zebras não eram tão ruins, porque a corrida molhada significava que a maioria dos pilotos estava evitando-as.

"Eu realmente acho que podemos resolver isso sem influenciar nenhuma outra parte do carro", disse o campeão mundial. "Hoje, é mais uma questão de como andar nas zebras, porque senti que isso não existia na corrida".

"Sabemos que esse é um ponto fraco e também sei que estamos trabalhando duro para tentar corrigi-lo, porque realmente sinto que é uma grande limitação de desempenho para nós no momento. Então, é claro, naturalmente, também estou ansioso por algumas pistas em que talvez não precisemos passar por muitas zebras ou muitos solavancos".

