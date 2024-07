Podcast #289 - Verstappen x Norris: surge uma nova guerra na F1?

O GP da Áustria de Fórmula 1 será lembrado por muitos anos, especialmente pela batalha insana entre Max Verstappen e Lando Norris, com ambos ‘dando de presente’ a vitória a George Russell.

A maneira como o atual tricampeão encara seus adversários é analisada pela equipe do Podcast Motorsport.com, que também comenta o fim de semana da Stock Car no Velocitta.

Max x Lando: os DOIS ERROS CAPITAIS de Verstappen e como Max 'PERDE' após BATIDA com Norris na F1

