Carlos Sainz insiste que não será apressado para decidir seu futuro na Fórmula 1, apesar da pressão das equipes dispostas a contratá-lo.

Sabe-se que o espanhol recebeu ofertas da Sauber, da Williams e, agora, da Alpine, para dar o próximo passo em sua carreira depois de quatro anos na Ferrari.

As opções iniciais preferidas, Red Bull e Mercedes não surtiram efeito e, portanto, Sainz tem a tarefa de escolher a equipe que ele acredita ser a mais competitiva no futuro. No entanto, a espera por sua decisão está criando um impasse no atual mercado de pilotos, com muitas equipes aguardando sua escolha para dar o próximo passo.

O Motorsport.com informou anteriormente que a Williams está começando a perder a paciência e reabriu as negociações com outras opções, apesar de o piloto nascido em Madri continuar no topo de sua lista.

Falando após seu pódio no GP da Áustria, Sainz disse que queria aproveitar seu resultado antes de considerar seu próximo passo no mercado de pilotos.

"Por mais que talvez algumas equipes estejam nervosas ou me pressionando, é hora de eu também aproveitar esse momento de estar no pódio", disse ele.

"Vou ser honesto e direto com as equipes, mas é uma decisão tão importante para mim que vou levar todo o tempo que precisar para tomá-la. E se houver equipes que não possam esperar ou estejam um pouco impacientes, não posso fazer nada a respeito. Será meu futuro, minha decisão, e tentarei ser o mais honesto possível com todos e me dar o tempo de que preciso."

Antes do fim de semana no Red Bull Ring, Sainz não quis confirmar com quais equipes estava conversando e não iria "dar um prazo, porque isso pode continuar mudando".

A Alpine é conhecida por ser uma opção atraente para Sainz e, embora ele tenha declarado antes do fim de semana que não estava analisando a forma atual, a recente melhora da equipe francesa sem dúvida chamará a atenção.

Apesar das afirmações do diretor da equipe, Bruno Famin, de que o projeto do trem de força Renault 2026 estava em andamento, sabe-se que o conselheiro Flavio Briatore está pressionando para mudar para o status de cliente com a potência da Mercedes - algo que o italiano espera que influencie Sainz.

