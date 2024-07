Flavio Briatore retornou à Alpine (Renault) depois de anos 'afastado' da Fórmula 1 para ajudar a equipe de Enstone a voltar aos trilhos, agindo nos bastidores. E uma das movimentações seria a contratação de Mattia Binotto, ex chefe de equipe da Ferrari.

De acordo com informações do site Formu1a.uno a Alpine está investindo pesado na tentativa de trazer o italiano para o time. O desejo de contar com Binotto já vem desde o ano passado, mas o ex-chefe da Scuderia não aceitou a proposta.

Agora, com a presença de Briatore e a possível mudança para uma equipe cliente - com inclinações para receber unidade de potência de Ferrari e Mercedes - o cenário é outro.

A ideia da Alpine seria contar com Mattia para supervisionar a progressão da equipe de forma mais macro, além de dar 'pitaco' na área das unidades de potência. O cargo, de forma concreta, ainda não foi definido.

