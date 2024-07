A Fórmula 1 desembarca em Silverstone neste fim de semana para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª etapa da temporada 2024, que marca a metade do campeonato deste ano.

Um dos templos do automobilismo mundial, Silverstone recebe a F1 em um momento de ebulição, após o incidente entre Lando Norris e Max Verstappen no GP da Áustria do último fim de semana, com pilotos e chefes de equipe trocando farpas publicamente nos últimos dias. E, agora, o palco muda, com Verstappen tendo que correr na casa de Norris e da McLaren.

E o que esperar da Mercedes? Ganha força após a vitória que caiu no colo de George Russell no Red Bull Ring ou deve andar mais atrás? A Ferrari pode dar uma volta por cima?

Vamos analisar tudo isso e muito mais com a presença de Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na F1, no programa Telemetria, que abre o fim de semana de cobertura do Motorsport.com!

Assista ao Telemetria pré-GP da Grã-Bretanha de F1, em Silverstone!

