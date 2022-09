Carregar reprodutor de áudio

O GP da Itália de Fórmula 1 não foi dos melhores... E o que poderia fazer com que o final da corrida de Monza fosse mais agitado acabou não acontecendo. Após o australiano Daniel Ricciardo parar sua McLaren na pista a seis voltas do final, a direção de prova não conseguiu deixar a pista pronta para um reinício da prova, trazendo polêmicas e frustrações para os torcedores na região milanesa.

Por isso, o podcast Motorsport.com analisa a situação, visando o futuro e comentando o anúncio do brasileiro Felipe Drugovich, recém-coroado campeão da F2, como piloto reserva da Aston Martin em 2023, além do MOMENTO STOCK CAR.

