F1: Em meio a interesse da Alpine, Williams fala sobre de Vries

O chefe da Williams, Jost Capito, comentou sobre Nyck de Vries, que estreou pela equipe no GP da Itália em função da apendicite do anglo-tailandês Alexander Albon em Monza, após o interesse da Alpine no holandês vir à tona em meio à indefinição no mercado de pilotos da Fórmula 1.

Segundo o dirigente alemão do time de Grove, de Vries "não tem mais nada a fazer" para convencer a escuderia britânica a contrata-lo. O holandês fez sua primeira corrida pela F1 nas cercanias de Milão e já conseguiu seus primeiros pontos após chegar na nona colocação no norte italiano.

"Ele fez um trabalho absolutamente excepcional e lhe dou nota excelente. Minhas expectativas são extremamente altas e ele superou. É muito difícil entrar neste carro, classificar e correr sem cometer erros. Ele tinha que defender [posição] e tinha que atacar. Foi excepcional", afirmou Capito.

"Não sei quais são suas situações contratuais. Acabamos de ver o quão confuso [o mercado] pode ser, mas nós [Williams] não somos conhecidos por sermos desorganizados. Não faço coisas hipotéticas, só estou interessado nos fatos", explicou.

Após o bom desempenho em Monza, de Vries vai testar pela francesa Alpine neste meio de semana em Budapeste, na Hungria. A atividade também contará com as participações do norte-americano Colton Herta e do australiano Jack Doohan.

Em outro teste privado organizado no período entre os GPs de Itália e Singapura de F1, a McLaren realizará atividades em Barcelona com Herta e mais dois pilotos da IndyCar: o espanhol Álex Palou e o mexicano Pato O'Ward.

