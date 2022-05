Carregar reprodutor de áudio

F1 AO VIVO: Verstappen DERROTA Leclerc em Miami e vê LIDERANÇA do campeonato mais de perto | PÓDIO

A Ferrari garantiu em Miami o seu primeiro 1-2 na largada desde 2019, quando Leclerc e Vettel ocuparam os primeiros lugares do Grid. Mas Max Verstappen, que deixou uma provável Pole escapar nos últimos momentos do Quali desse sábado, venceu a corrida deste domingo.

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

