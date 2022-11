Carregar reprodutor de áudio

Aconteceu! Neste domingo tivemos mais uma edição do GP de São Paulo, a penúltima etapa da temporada 2022 da Fórmula 1 com a primeira vitória de George Russell da carreira, a primeira da Mercedes no ano e com direito a dobradinha da equipe.

Russell venceu em uma prova movimentada principalmente no início da corrida, com batidas em sequência e dois DNFs logo na primeira curva. Lewis Hamilton foi o P2 e Carlos Sainz completou o pódio. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da prova brasileira, que chegou à sua 50ª edição neste ano!