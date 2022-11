Carregar reprodutor de áudio

Não está fácil para chegar em Interlagos. Um engarrafamento quilométrico está impossibilitando a entrada de credenciados, principalmente da imprensa, de maneira rápida, organizada e tranquila neste domingo do GP de São Paulo de Fórmula 1.

A faixa destinada à quem precisa cobrir o evento, e presenças VIP, estava totalmente travada enquanto as acessos normais fluíam de maneira tranquila. Jornalistas como Reginaldo Leme e Jayme Brito da Band, Felipe Motta dos canais ESPN, registraram o engarrafamento em suas rede sociais.

Conversando com o Motorsport.com, Regi Leme contou que ficou cerca de 1h40 minutos para conseguir entrar no estacionamento do autódromo e se disse surpreso com a desorganização - visto que em anos anteriores a situação não era assim.

"Erro humano, absurdo, erro de organização. A faixa que deveria ser preferencial para quem iria entrar no estacionamento de Interlagos estava parada e as outras fluindo normalmente. Nunca vi algo assim. Nos anos anteriores a entrada da imprensa era no portão 8 e dava uma acalmada na situação", desabafou.

Felipe Motta também deu seu relato e destacou como o Brasil, neste ano, acabou se tornando um exemplo ruim de organização assim como em outras etapas internacionais que eram muito conhecidas por tradicionalmente não apresentarem boas condições em relação ao tráfego.

"O GP de Brasil sempre contou com muito trânsito porque São Paulo é uma cidade de tráfego intenso e todos os jornalistas internacionais sempre apontavam isso, mas sabiam que era da cidade. O serviço de trânsito feito para o GP era sempre bem feito, faixas de isolamento, era um trabalho muito bem feito, inclusive muito melhor do que em outras pistas, por exemplo: GP da Bélgica, GP da Inglaterra em Silverstone eram completamente caóticos e as pessoas que cuidavam do trânsito lá, faziam serviços piores."

