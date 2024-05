Depois de uma classificação decepcionante na sexta-feira para a sprint do GP de Miami de Fórmula 1, sem que Lewis Hamilton nem o companheiro de equipe, George Russell, conseguissem sair do SQ2. O heptacampeão atribui o resultado ao reflexo de onde a Mercedes está atualmente.

“Sinto que extraímos tudo do carro”, disse Hamilton, que largará em 12º no grid da sprint, uma posição atrás de Russell. "E esse é apenas o nosso ritmo. Só temos que aceitar no momento que estamos sete décimos atrás."

Hamilton disse que embora o primeiro treino livre em Miami tenha corrido bem e a Mercedes parecesse competitiva, o ritmo simplesmente diminuiu na classificação.

"Acho que a sprint vai ser difícil. Quer dizer, estamos em 12º. Portanto, não espere muito a partir daí, para ser honesto. Não é um circuito fácil de ultrapassar ou de seguir. Então, apenas tentando entrar nos pontos de alguma forma, se pudermos.", projetou Hamilton.

Russell sentiu que a Mercedes foi prejudicada pelo fato de seu carro não ser tão competitivo com pneus médios, obrigatórios para os primeiros segmentos de classificação.

“Nos treinos, o pneu macio estava muito bom no nosso carro”, explicou ele. “O ritmo foi bom; acho que foi P4. Então, no meio, simplesmente não conseguimos atingir o ponto ideal e nos encontramos do lado errado."

“Não deveríamos estar em posição de estar tão perto da margem para sermos cortados. E sim, precisamos trabalhar durante a noite e fazer algumas melhorias para a classificação principal."

"Não tenho dúvidas de que avançaremos na sprint. Precisamos tentar superar nossos problemas de classificação. É sempre difícil lutar com os carros à frente quando largamos com o pé atrás."

