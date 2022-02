Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona foi concluído na tarde desta quarta-feira (23). Lando Norris, de pneus C4, foi o primeiro colocado na tabela de tempos - somando as partes da manhã e tarde - e Max Verstappen foi o piloto com mais voltas concluídas.

Red Bull, Mercedes, Ferrari e Alpine foram as equipes que menos passaram por problemas e mais andaram, enquanto Alfa Romeo e Haas tiveram dificuldades e pouca quilometragem. Como foi o caso na abertura, a sessão decorreu ininterruptamente - uma surpresa para quem esperava que as mudanças nas regras fizessem com que as escuderias tivessem dificuldades para acumular rapidamente experiência na pista.

O treino

Na sessão da tarde em Barcelona, foi a vez de Lewis Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz, Norris, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher irem à pista com seus carros.

Bottas abriu os tempos da tarde - com 01:26.788 e foi um dos primeiros a sair dos boxes, diferentemente dos testes da manhã, onde a Alfa Romeo teve dificuldades com Robert Kubica e fez suas primeiras corridas após 20 minutos, completando um total de nove voltas.

Verstappen concluiu suas primeiras voltas utilizando pneus C1, os mais duros, enquanto Hamilton saiu com os compostos C3. Sainz foi o primeiro a utilizar os mais macios, mas não cravou sua melhor marca com eles.

Após cerca de uma hora de um treino calmo, com os tempos baixando gradativamente, a primeira bandeira amarela da sessão: a McLaren de Norris parou na reta dos boxes e teve que ser 'rebocada'.

Após duas horas de treinos, os tempos da manhã seguiam imbatíveis e Leclerc, Norris e George Russell ainda permaneciam no top 3, com Hamilton na ponta dentre os que assumiram os carros na parte da tarde

Alonso e Verstappen foram os primeiros a atingir a marca de 100 voltas, demonstrando confiabilidade em seus carros de Alpine e Red Bull. Pouco depois, Tsunoda também alcançou o número. Entre as equipes - somando os pilotos que correram no dia - Mercedes e Ferrari se juntaram ao seleto grupo.

No fim do dia, oito times já tinham ultrapassado as 100 voltas, os únicos que não conseguiram foram Alfa Romeo e Haas.

Durante a sessão, o carro de Hamilton passou por uma mudança na suspensão dianteira - por conta de vibrações na reta - mas não foi possível enxergar detalhes pois metade da equipe da Mercedes bloqueou a visão, segundo relato do repórter do Motorsport.com, Adam Cooper.

A pouco mais de 30 minutos para o final, Norris superou o tempo - da manhã - de Leclerc e pulou para a liderança geral com 01:19.951, o primeiro a cravar uma cronometragem abaixo de 01:20. Sainz também foi ao top 3 ao bater Russell.

No final, o britânico baixou ainda mais a marca, com 01:19.568, aumentando a vantagem sobre o monegasco para mais de 0s6. Verstappen foi soberano no número de voltas, com um total de 152, enquanto Alfa Romeo e Haas seguiram com dificuldades para completar giros. A equipe americana ainda teve mais problemas no final ao ver uma carenagem de seu carro se soltar.

Classificação final do dia de testes em Barcelona

Piloto - Equipe - Tempo - Tipo de pneu - Voltas concluídas

Norris, McLaren, 1m19.568s, C4 - 93 voltas Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 - 80 Sainz, Ferrari, 1m20.416s, C3 - 77 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 - 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 - 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 - 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 - 112 Alonso, Alpine, 1m21.746s, C2 - 118 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 - 152 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.572s, C3 - 23 Albon, Williams, 1m22.760s, C3 - 63 Schumacher, Haas, 1m23.009s, C3 - 12 Latifi, Williams, 1m23.379s, C3 - 66 Stroll, Aston Martin, 1m23.327s, C2 - 52 Mazepin, Haas, 1m24.505s, C2 - 20 Kubica, Alfa Romeo, 1m25.909s, C3 - 9

