Lewis Hamilton começou o primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1 como 'um observador' pela manhã desta quarta-feira (23) e testou o Mercedes W13 à tarde. Aqueles da imprensa que estiveram em Barcelona assistiram a cada movimento do britânico, inclusive quando ele deu uma olhada na Red Bull de Max Verstappen, mas é da Ferrari que vieram suas maiores expectativas.

Segundo ele, a escuderia de Maranello pode estar "meses à frente" por ter desenvolvido o carro de 2022 com antecedência, enquanto as protagonistas de 2021 tiveram que se concentrar em melhorias durante a última temporada antes de projetar um monoposto baseado no novo regulamento.

"Toda temporada é emocionante, mas no passado sempre podíamos melhorar o carro do ano anterior, agora tivemos que fazer um novo", disse Hamilton durante o dia. "Não temos ideia de onde estamos em comparação aos outros. Digamos que a Ferrari não melhorou muito no final do campeonato passado e focou no novo design. Isso significa que eles podem estar vários meses à nossa frente."

O heptacampeão também foi questionado se está ansioso para sua 16ª temporada na F1: "Chegar ao paddock esta manhã, descer o pit lane e observar os diferentes carros foi uma das coisas mais legais. Pode ser a temporada mais emocionante em que já embarcamos".

Hamilton também reiterou que não manteve contato com a Mercedes enquanto estava de férias, então não se envolveu em todas as etapas do desenvolvimento do carro. No entanto, ele não tem medo de que a equipe não consiga produzir uma máquina que não lhe permita lutar pelo título e por vitórias.

"Por que eu me sentiria assim?", disse o britânico. "Vencemos oito vezes seguidas como construtores, não tenho motivos para não confiar no time. Claro, há sempre um risco, mas eles não cometem erros."

"Não importa como o teste comece para nós, examinaremos os resultados e seguiremos em frente. Muitas pessoas inteligentes trabalham na Mercedes e estou cem por cento com elas. Sempre tivemos grandes planos de desenvolvimento."

Embora vários pilotos tenham expressado anteriormente a preocupação de que os novos carros tenham uma visibilidade pior, Hamilton discorda: "Acho que está parecido até agora".

"Provavelmente eu deva sentar um pouco mais baixo, então vou pegar um pequeno travesseiro ou algo assim para poder olhar de um ângulo mais alto", brincou.

Os jornalistas também o perguntaram se ele já conversou com Verstappen em Barcelona ou se planeja fazer isso: "Ainda não o encontrei no pit lane, mas o vi passar. Provavelmente não estaremos mais nos mesmos lugares esta semana".

