A Williams é movida pela unidade de potência Mercedes desde 2014, quando começou a era do V6 híbrido na Fórmula 1, mas fez todas as outras peças internamente e enfatizou o orgulho de sua independência nessa área.

Mas depois de aquisição feita pela Dorilton Capital em agosto e uma mudança na gestão da Williams, foi tomada uma decisão para aproximar a equipe da Mercedes a partir do próximo ano.

Em um comunicado, a Williams anunciou nesta terça-feira que "expandiu sua colaboração técnica com a Mercedes para incluir o fornecimento de certos componentes transferíveis a partir de 2022".

O negócio fará com que a Williams use caixas de câmbio e componentes hidráulicos relacionados da Mercedes, duas peças que ela sempre construiu internamente.

"O aumento da parceria com a Mercedes permitirá que a Williams implemente um projeto mais eficiente e um processo de fabricação interno em longo prazo, permitindo que a equipe concentre seus recursos de forma mais eficaz em outras áreas de desempenho", diz o comunicado. "Williams continuará a projetar e fabricar outras peças de chassi internamente."

"Estou satisfeito em ver que nosso ótimo relacionamento com a Mercedes vai além do fornecimento de motores", disse Simon Roberts, chefe da equipe Williams.

“A Williams é uma equipe independente, mas a Fórmula 1 está sempre evoluindo, e como equipe devemos ser ágeis para reagir ao clima atual de forma a colocar a equipe na melhor posição para ser competitiva na pista”, completou.

"Este acordo de longo prazo com a Mercedes é um passo positivo e faz parte de nossos objetivos estratégicos para o futuro, embora ainda retenhamos nossas capacidades de design e fabricação internamente."

O chefe da Mercedes F1, Toto Wolff, acrescentou: "Temos o prazer de expandir nossa cooperação técnica com a Williams por meio deste novo acordo.”

"Este é um projeto que estamos discutindo com a Williams há algum tempo e estou feliz por termos sido capazes de concretizar essa extensão."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confira DEZ motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1