Que Sauber Bortoleto encontrará em sua chegada à F1 em 2025?

Agora é oficial: Gabriel Bortoleto será piloto da Sauber / Audi a partir da temporada 2025 na Fórmula 1, retomando a já rica história do Brasil na principal categoria do automobilismo mundial após sete anos ausente do grid. Mas, olhando para a situação como um todo: qual Sauber Bortoleto encontrará a partir do próximo ano?

Nesta reportagem especial, o Motorsport.com traça um panorama completo da situação presente e futura da equipe suíça de Hinwil, que se tornará Audi a partir de 2026:

Binotto e Wheatley lideram série de contratações tardias

A Sauber viveu um começo de ano complicado. A mudança do CEO da Audi no meio de 2023 levou a um silêncio da direção da montadora sobre o futuro do projeto da F1, inclusive com diversos rumores circulando sobre a possiibilidade da Audi vender seus 75% de ações da equipe para outras marcas.

O problema foi uma norma interna da Audi que determina que um novo CEO no cargo precisa fazer um voto de silêncio à imprensa de 100 dias de duração. Mas uma das primeiras ações do CEO Gernot Döllner após o fim do silêncio foi 'bancar' a seriedade do projeto, comprando os outros 25% das ações da equipe.

Mas este período de incertezas criou um grande problema: a Sauber teve dificuldades em fazer contratações importantes no primeiro semestre de 2024, levando à uma queda vertiginosa de performance.

A situação começou a mudar no segundo semeste, começando com as saídas de Andreas Seidl, CEO da equipe, e Oliver Hoffmann, que fazia a ponte entre a Sauber e a Audi. A partir disso, vieram duas contratações importantes: Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, como CEO, e Jonathan Wheatley, da Red Bull, como novo chefe de equipe a partir de 2025.

Junto dos dois, outros nomes 'arrematados' pela Sauber nos últimos meses são Iñaki Rueda, ex-diretor esportivo da Ferrari, para assumir o mesmo cargo no time suíço, Stefan Strahnz, ex-Mercedes, como diretor de Academia, e o retorno de Giampaolo Dall'Ara como chefe de engenharia de corrida.

Nico Hulkenberg, Equipe Haas F1 Foto de: Andreas Beil

Uma dupla inédita, mas um companheiro experiente

Com a contratação de Bortoleto, a Sauber chega a 2025 com uma dupla inédita de pilotos. Mas o brasileiro, em seu ano de estreia na F1, terá ao seu lado um dos nomes mais experientes do grid atual.

Com 37 anos de idade e 227 GPs disputados, Nico Hulkenberg chega à Sauber em meio a um dos melhores momentos de sua carreira, tendo conquistado bons resultados com a Haas ao longo da temporada 2024.

Para Bortoleto, essa parceria pode ser proveitosa para o brasileiro, que poderá absorver muito da experiência do alemão para lidar com o carro e se firmar na categoria.

Fim da parceria com a Ferrari

A temporada 2025 será marcada pela expectativa da chegada de 2026, quando veremos a introdução do novo regulamento técnico, que mudará drasticamente os carros e motores da categoria, e que marcará a chegada oficial da Audi à F1.

Enquanto isso não acontece, a Sauber entra em 2025 para o último ano de sua parceria técnica com a Ferrari, usando as unidades de potência da marca italiana.

Desde a compra da Sauber pela Audi, as duas vêm reduzindo a escala desse acordo, que já incluiu o poder de decisão da Ferrari na escolha da dupla de pilotos da Sauber, mesmo nos anos em que a Alfa Romeo tinha o patrocínio máster da equipe.

Mechanics push Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, to his grid slot Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Um ano muito difícil

A Sauber não sabe o que é pontuar em uma corrida de F1 desde 08 de outubro de 2023, quando a equipe colocou Valtteri Bottas e Zhou Guanyu no top 10 do polêmico GP do Catar, marcado pelo fiasco da Pirelli com os pneus. Naquela ocasião, Bottas terminou em oitavo e Zhou ficou em nono.

Desde então, já são 26 corridas sem pontuar, uma tendência que deve ser mantida até o fim do ano, com três GPs restantes na temporada. E a perspectiva inicial é de poucas mudanças para 2025.

Com o foco das equipes voltado para o desenvolvimento dos carros de 2026 a partir de 1º de janeiro do próximo ano, a ordem de forças da F1 não deve ter grandes mudanças ao longo da temporada 2025, por isso Bortoleto, e principalmente os fãs brasileiros, devem ter em mente que o piloto não terá um ano de estreia fácil.

Mas isso não significa que não há pontos positivos ao fazer sua estreia nessas condições. Em uma Sauber pouco competitiva, Bortoleto terá a chance de aprender com calma como lidar com um carro de F1, podendo inclusive errar, além de aprender com Hulkenberg ao seu lado, para chegar em 2026, na mudança de regulamentos, pronto para enfrentar uma situação que será desafiadora para todo o grid.

A preparação para 2026

Como dito, o foco das equipes estará totalmente voltado para 2026, e na Sauber não é diferente. O time de Hinwil vai para 2025 sob a grande expectativa da chegada oficial da Audi em 2026.

Mas, para a Sauber / Audi, esse deve ser o começo de um caminho tortuoso. Com a montadora alemã fazendo sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial e, junto com as dificuldades iniciais em contratar nomes importantes, muitos apostam que a Audi chegará em 2026 atrás em relação à maioria das rivais.

Por outro lado, se tem uma lição que podemos tirar das participações anteriores da Audi em grandes campeonatos e eventos do mundo do automobilismo, como o Mundial de Endurance e o Dakar, é que a marca alemã não entra em um campeonatos para ser coadjuvante, movendo mundos e fundos para chegar ao topo, independente do tempo necessário para isso.

