OFICIAL F1: Gabriel Bortoleto correrá pela Sauber / Audi em 2025

Agora é oficial: conforme adiantado pelo Motorsport.com, o brasileiro Gabriel Bortoleto será piloto titular da Sauber / Audi em 2025, substituindo o veterano finlandês Valtteri Bottas na próxima temporada da Fórmula 1.

Com a estreia de Bortoleto na categoria máxima do automobilismo mundial, o Brasil volta a ter um representante depois de vários anos de hiato, quando Felipe Massa se aposentou pela Williams no fim de 2017.

"Esse é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo", disse o brasileiro. "Me unir a uma equipe que combina a história rica da Sauber com a Audi é uma verdadeira honra. Além de ser um mero membro, miro crescer com esse projeto ambicioso, atingindo o pináculo do automobilismo".

"Estou incrivelmente grato pela oportunidade dada a mim pela equipe e a chance de correr ao lado de um piloto experiente como Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de nutrir jovens talentos e tenho confiança de que, juntos, vamos escrever nossa história de sucesso".

"Gabriel já demonstrou na base que tem o que é necessário para ser um vencedor", disse Mattia Binotto. "Estamos muito felizes que ele se tornará um membro da Sauber e da Audi. Juntos com Gabriel, estamos em uma jornada que mira o sucesso, e vamos evoluir para formar uma nova era da Audi no automobilismo. Nico e Gabriel representam a combinação ideal de experiência e juventude, que nos coloca em uma posição forte para o futuro".

Gernot Döellner, CEO da Audi, disse: "Estamos vivenciando uma mudança geracional na F1, com jovens pilotos criando um impacto imediato. Ao assinar Gabriel Bortoleto, garantimos um desses talentos de ponta. Sua contratação confirma a estratégia e comprometimento de longo prazo da Audi na F1".

Natural de São Paulo, o piloto de 20 anos tem carreira meteórica nas categorias de base, passando por F4 italiana e FRECA (F3 Regional Europeia) antes de ser campeão da F3 em 2023, seu ano de estreia. Em 2024, Bortoleto lidera a F2 e é o favorito ao título faltando duas etapas para o final do campeonato.

Bortoleto também faz parte da academia da McLaren desde o fim de 2023, antes de seu início na F2 -- ele se desvinculará do time de Woking para correr pela Sauber. Gabriel é agenciado pela A14 Management, empresa fundada por Fernando Alonso para gerenciar a carreira de jovens pilotos.

O brasileiro terá como companheiro de equipe na Sauber o alemão Nico Hulkenberg, que vem da Haas. Bortoleto estava cotado na futura Audi desde quando foi citado elogiosamente e flagrado com Mattia Binotto, CEO do time suíço de Hinwil enquanto a equipe se prepara para virar Audi em 2026.

