O Brasil estará de volta à Fórmula 1 em 2025! Gabriel Bortoleto foi oficialmente anunciado como piloto da Sauber na principal categoria do automobilismo mundial, coroando uma carreira de muito sucesso do jovem piloto paulista.

A trajetória de Bortoleto no esporte a motor começou em 2012, quando tinha apenas sete anos, participando do Campeonato Sul-brasileiro de kart. No mesmo ano, conquistou seu primeiro título na base, no Open do Brasileiro da categoria, na classe mirim.

Bortoleto ainda seguiu competindo pelo Brasil por mais três anos, iniciando sua trajetória internacional em 2016, disputando em eventos conhecidos do mundo do kartismo como a WSK Final Cup, a ROK Cup International e o Trofeo delle Industrie. Após uma temporada de adaptação na Europa, Bortoleto teve seus melhores resultados no kart em 2018, com o terceiro lugar na classe OKJ do Europeu e no Mundial da FIA, além de um vice-campeonato no WSK Super Master Series.

Sua transição para o mundo dos monopostos veio em 2020, em uma temporada muito prejudicada pela primeira onda da pandemia da Covid-19. Competindo pela Prema, sua estreia veio na Fórmula 4 Italiana, a edição mais disputada da classe. Em um campeonato vencido pelo italiano Gabriele Mini, Bortoleto foi o quinto colocado no fim do ano, com quatro pole positions e uma vitória na segunda corrida da etapa de Mugello.

Com apenas um ano na F4, Bortoleto já subiu para a Fórmula Regional no ano seguinte. Defendendo a FA Racing by MP, o brasileiro foi para a FRECA e, em uma temporada de adaptação, teve apenas um pódio como melhor resultado, terminando na 15ª posição, antes de uma performance mais sólida em 2022 com a R-ace GP, somando duas vitórias e cinco pódios, para terminar o campeonato em 6º.

Ainda em 2022, Bortoleto disputou também duas etapas da FRACA, a Fórmula Regional Asiática, conquistando uma vitória em seis corridas disputadas, terminando em 14º mesmo tendo disputado apenas metade do campeonato, vencido por Arthur Leclerc.

Mas o grande brilho de Bortoleto no mundo do esporte a motor veio a partir de 2023. Após dois anos na FRECA, ele garantiu a promoção para a Fórmula 3. Correndo pela Trident, Gabriel deixou sua marca desde o começo, vencendo a corrida principal do Bahrein e, ao terminar a primeira etapa na liderança, não saiu mais dali, somando mais uma vitória e outros quatro pódios para garantir o título daquele ano com mais de 40 pontos de vantagem para o vice-campeão, Zak O'Sullivan.

Gabriel Bortoleto Foto de: James Gasperotti

O título da F3 em seu ano de estreia lhe rendeu a promoção para a Fórmula 2 nesta temporada de 2024, correndo pela equipe Invicta. E o começo parecia tão brilhante quanto o apresentado em 2023 na F3, fazendo a pole logo em sua estreia, no Bahrein.

Mas, mesmo com duas corridas nos pontos no Sakhir, Bortoleto teve um início de temporada bastante difícil, com três abandonos nas duas etapas seguintes, em Jeddah e Melbourne. Foi a partir de Ímola que o brasileiro começou a volta por cima, com pódios consecutivos na Itália e em Mônaco, antes de garantir sua primeira vitória na F2 na corrida principal da Áustria.

Em meio a uma trajetória de crescimento, o grande momento de Bortoleto na F2 veio recentemente, na etapa de Monza. Largando da última posição na corrida principal, o brasileiro entregou uma grande performance para vencer e se colocar oficialmente na briga pelo título, assumindo a liderança do campeonato na etapa seguinte, em Baku.

Com duas etapas para o fim da temporada 2024 da F2, Bortoleto lidera a tabela de classificação com 169,5 pontos contra 165 de seu rival mais próximo, Isack Hadjar, com 78 ainda em jogo nas provas do Catar e de Abu Dhabi, que podem dar ao brasileiro o título da F2, novamente em seu ano de estreia. Melhor forma para estrear na F1, impossível.

