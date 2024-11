Gabriel Bortoleto foi confirmado como piloto da Sauber/Audi a partir da temporada 2025 da Fórmula 1. O piloto paulista será o 33º brasileiro na maior categoria do automobilismo mundial, encerrando assim um jejum de sete temporadas sem presença de competidores do País no campeonato.

Mas, o que muita gente não sabe é que o piloto de 20 anos de idade está cercado por familiares igualmente envolvidos no automobilismo.

Lincoln Oliveira Foto de: Duda Bairros

Começando com o seu pai, Lincoln Oliveira, que se prepara para assumir interinamente o cargo de CEO da Vicar, empresa que organiza e promove a Stock Car, Stock Series, F4 Brasil, Turismo Nacional e TCR South America. Lincoln também liderou o fundo United Partners, que adquiriu a Vicar em 2020, quando a empresa era controlada pela Time 4 Fun.

Lincoln também foi presidente da America Net e dentro da família há o controla da KTF Sports, que compete na Stock Car e em campeonatos de kart pelo Brasil.

O irmão de Gabriel, Enzo Bortoleto, ajuda o Grupo que comanda a Stock Car, especialmente o núcleo Audace, que cuida da parte técnica e tecnologia da Stock, liderando a chegada do novo carro da categoria em 2025.

Além disso, Enzo tem uma carreira contundente no kart e chegou a correr em categorias de monopostos na Europa, como a F4 e F3 Britânica. No Brasil, ele chegou a competir na Sprint Race (hoje NASCAR Brasil), Porsche Cup, Brasileiro de Marcas, Stock Light (hoje Stock Series) e Endurance Brasil.

