Qualquer pessoa que assista hoje a uma corrida de Fórmula 1 notará que o perfil dos fãs mudou drasticamente desde que a Liberty Media assumiu o comando. Eles são muito mais jovens e mais femininos do que há cinco anos. Dados de pesquisa e audiência confirmam isso; a idade média de um fã de F1 é de 32 anos, mais jovem do que campeonatos como NFL e NBA. A série Drive to Survive da Netflix é amplamente creditada por essa transformação, mas será que essa é a história toda? Como a F1 deve falar com suas jovens fãs? E esses novos fãs vão durar muito tempo ou existe o risco de eles se afastarem?

Para um evento na Soho House em Austin reunimos quatro figuras para debater isso. O ex-chefe da equipe de F1, Otmar Szafnauer, locutor de F1 e rosto do Drive to Survive Will Buxton e as criadoras de conteúdo femininas Toni Cowan-Brown e Cristina Mace.

Szafnauer primeiro explicou os alicerces da revolução da Liberty que nos trouxe onde estamos agora: “Número um, colocar o esporte e as histórias de fundo na Netflix realmente ajudou. O esporte sempre foi o mesmo, mas na era Bernie era um segredo bem guardado. A Netflix expôs o jogo e o que ele representa para todos. Acho que a outra coisa que a Liberty fez, que foi um golpe de génio, foi introduzir o limite de custos, para que as equipes mais ricas não tivessem uma vantagem tão grande. E podemos competir. Isso realmente ajudou e ajudará no futuro. Também haverá um limite de custo em 2026 para os motores, o que deve ajudar a aproximar o grid. E a terceira coisa é que a distribuição do dinheiro é um pouco mais uniforme.”

Photo by: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris, McLaren signs autographs for fans.

Quando se trata de Drive to Survive, Buxton explicou que foi uma série de acidentes afortunados que criou o fenômeno: “Fui até a escola, nenhum dos meus amigos gostava de F1. E agora está legal. É legal gostar de F1, as pessoas estão falando sobre isso. Não é mais uma coisa de nicho. Acho que a chave do Drive to Survive foi uma tempestade perfeita de erros que o tornou tão brilhante. O primeiro foi no primeiro ano, a Mercedes e a Ferrari não queriam nada com isso. Então os produtores tiveram que procurar outras histórias. Eles encontraram Gunther Steiner, Daniel Ricciardo, Otmar e todas essas grandes pessoas que não lutavam pelo campeonato mundial, mas tinham histórias únicas e fascinantes. Então a COVID-19 chegou, e todos ficaram em casa, assistindo Netflix, e havia duas séries para assistir. Em seguida, a Liberty e a FIA conseguiram de alguma forma colocar o campeonato em funcionamento em julho (2020). Então foi o primeiro esporte internacional que começou a funcionar.”

Toni Cowan-Brown argumenta que Drive to Survive foi importante, mas foi apenas a faísca para a explosão de popularidade da F1, não o combustível. “O outro lado foi que tivemos uma primeira temporada de Drive to Survive em 2019 que mal foi assistida. Aí aconteceu a pandemia (em março de 2020), estávamos todos carentes de eventos esportivos ao vivo, presos em casa, morrendo de vontade de um bom conteúdo e descobrimos e assistimos compulsivamente as temporadas um e dois. Mas então vieram os criadores de conteúdo e a economia dos criadores cresceu em grande parte devido à pandemia e então chegou o Tik Tok.

“Fui a uma corrida pela primeira vez na era Schumacher com meu pai. Muitas vezes me apaixonei e desapaixonei pelo esporte, principalmente porque nunca senti que esse fosse um esporte voltado para mim. Não estava falando comigo da maneira que eu queria. Qualquer um pode pegar um telefone e criar conteúdo para sua própria comunidade da maneira que quiser. O que é incrível sobre as mulheres jovens, que Taylor Swift descreveu muito claramente, é que elas se auto-organizarão, criarão boca a boca, gritarão do alto. Mas o mais importante é que eles criam relevância. E eles são uma enorme potência econômica. E ainda assim eles ainda são desconsiderados, desacreditados e não respeitados. Acho isso absolutamente fascinante. O esporte da F1 tem muita sorte de tê-los porque são eles que estão criando toda essa relevância; eles estão comprando seus ingressos, estão participando de seus GPs, comprando produtos, estão sintonizando, estão comprando F1 TV, estão trazendo seus amigos. Como podemos não respeitar esse grupo, esse grupo demográfico?”

Cristina Mace, uma influenciadora em rápido crescimento que posta como Cristina.fastcars no TikTok, explicou o que acha interessante na F1 e busca comunicar aos seus fãs.

“É curiosidade. Este é um esporte onde você aprende constantemente, os carros mudam constantemente e mudamos os regulamentos a cada dois anos. Portanto, sempre há algo novo para aprender. Sempre há pessoas fazendo perguntas e querendo que você as responda. E então você tem que pesquisar cada vez mais. E são esses pequenos detalhes que tornam a Fórmula 1 realmente única. Porque sim, estamos projetando um carro. Sim, os pilotos precisam ter esse entendimento geral de física e ser capaz de dar um bom feedback. E você fica cativado não apenas pelos pilotos, mas por todas as pessoas que estão na F1, e por quão inteligentes eles são, como eles gerenciam todos esses problemas viajando ao redor do mundo. É realmente cativante conhecer suas histórias; para onde estão indo, onde começaram. E acho que essa é a chave; é sobre as histórias que a Fórmula 1 traz à sua mente.

“Eu tenho um diploma de ciências”, ela continuou. “E também tenho formação em Artes Cênicas. Portanto, sei contar boas histórias e sei contar o aspecto científico delas. E isso significa que passo tempo prestando atenção à ciência e sendo capaz de explicá-la corretamente para pessoas que estão apenas confusas, ao mesmo tempo em que faço uma curadoria suficientemente boa para que as pessoas não fiquem sobrecarregadas. Porque essa é a grande vantagem dos engenheiros e de qualquer pessoa que conheça física, química: eles ficam realmente atolados em seu vocabulário específico. O objetivo da minha criação de conteúdo é que eu me veja um pouco como um curador de ‘O que as pessoas vão ficar mais curiosas que apareceu no Twitter hoje?’”

Indo mais fundo para analisar o que há na F1 e o que criadores de conteúdo como Cristina estão gerando que atrai esse grande público feminino, ela identifica isso como uma coisa comunitária.

“Nós, como meninas, como mulheres, adoramos fazer coisas juntas e nos divertir juntas. E é muito menos assustador entrar no clima quando fazemos isso como um grupo. E então você se sente menos isolada. E também gostamos das coisas de maneira diferente. Fazemos as pulseiras da amizade, contamos piadas e pensamos em músicas específicas que façam sentido conforme a personalidade dos pilotos. Existem todas essas coisas muito particulares da cultura feminina. E quando vocês estão curtindo juntos, é disso que se trata. No caso da Fórmula 1, estamos todas assistindo ao mesmo programa; sua amiga recomenda algo e é claro que você acaba tendo que assistir com ela porque ela é obcecada por isso. É uma daquelas coisas em que apenas trabalhamos juntos e gostamos das coisas juntos. E contanto que você tenha certeza de que há um bom espaço seguro para desfrutarmos juntos, nós continuaremos a partir daí.”

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Fans await the arrival of the drivers Fans await the arrival of the drivers.

Embora tudo isso pareça incrivelmente otimista para a F1, Cowan-Brown introduziu uma nota de cautela. “Acho que estamos em um momento, estamos nesta bolha. E acho que é apenas o limite, mas também acho que começaremos a ver um patamar e até mesmo um risco de declínio no esporte, por uma infinidade de razões, mas principalmente porque, como esporte, focamos muito no hype e precisamos descobrir qual é o funil para fazer com que os fãs que estão entusiasmados com ele permaneçam por mais tempo.

“A F1 tem esse público global, mais feminino e mais jovem; 32 anos é a idade média, a NFL tem 50. E acho que a NBA tem 42. Temos um público jovem e vibrante. E não acho que estamos atendendo a esse público. E volto a essa ideia do fandom feminino jovem. Mas acho que a verdade é que nos elogiamos por trazermos esse novo núcleo de pessoas, mas não atendemos a esse público.”

Buxton deu a palavra final: “O nível de interesse, os números de audiência que existem aqui na América agora, só podíamos sonhar há 10 anos, 20 anos atrás, quando estávamos transmitindo o esporte”, diz Buxton. “Ele passou por uma mancha roxa. Mas concordo que quando você exagera em algo e o vende com base no sonho, você tem que entregá-lo. E acho que a forma como o esporte é oferecido aqui nos Estados Unidos, em particular, pode estar madura para uma mudança se quisermos ver essa participação de mercado não apenas estagnar, mas aumentar, porque a F1 deveria competir com a NASCAR com esportes universitários, com NFL, com basquete. Esse é o objetivo.”