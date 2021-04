F1: Leclerc diz que equipes rivais têm inveja da Ferrari

Charles Leclerc disse que o resto do grid da Fórmula 1 tem inveja da Ferrari e afirmou que "nunca terão e o que só nós temos: os Tifosi".

A equipe de Maranello assinou um contrato de vários anos com Leclerc, demonstrando claramente que ele é o piloto em quem eles confiam para retornar ao caminho das vitórias e ao topo do campeonato.

O monegasco disse em entrevista à revista Dlui que é uma grande responsabilidade fazer parte do time mais bem-sucedido da categoria.

“Eu sei o que (as outras equipes) nunca terão e só nós temos: os Tifosi. Milhões de fãs em todo o mundo. A paixão que a Ferrari cria. As equipes terão sempre inveja disso”, disse.

Leclerc revelou alguns de seus segredos durante a conversa, como o fato de que quando criança era 5% racional e 95% sentimental, algo que agora é 55% e 45% respectivamente; e que se tivesse a oportunidade de viver um mês no lugar de alguém, escolheria a vida do empresário Elon Musk.

O monegasco, que disse ser admirador de Ayrton Senna, falou ainda sobre a situação que vive na Scuderia, equipe pela qual se apaixonou desde os primeiros anos de vida, quando viu o GP de Mônaco.

"Eu era muito jovem quando aproveitei a oportunidade para assistir ao GP de Mônaco da varanda de um amigo", disse.

“Na rua só procurava o carro vermelho. Não consigo nem explicar por quê. Provavelmente sem saber, nasci fã da Ferrari."

“Parecia um sonho inatingível guiar uma Ferrari algum dia. Então, quando eu me olho de vermelho hoje, não só estou orgulhoso disso, mas também me motiva todos os dias. "

O piloto, que teve uma ascensão à Ferrari relativamente curta, deixou uma mensagem a todos os jovens que sonham um dia guiar um carro da equipe italiana.

"Eu diria a eles que continuassem sonhando, para que sempre mirassem as estrelas, que tenham determinação e paciência", disse Leclerc ao relembrar um ponto importante de sua personalidade: "porque às vezes não fui misericordioso comigo mesmo."

“Mas não se pode esquecer que isso é um trabalho, mas também um esporte. Para ser realmente feliz, é preciso amar quem você é e o que faz ”, concluiu.

GALERIA: Charles Leclerc no GP do Bahrein

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 9 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 16 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 18 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.