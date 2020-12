Em meio à indefinição sobre o companheiro de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2021, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que o anglo-tailandês Alex Albon está mais perto do parceiro holandês do que o francês Pierre Gasly esteve em 2019.

A declaração de Horner é um indicativo de que Albon deve seguir na Red Bull em 2021. O piloto tem sua vaga ameaçada pelo mexicano Sergio Pérez, de saída da Racing Point, e pelo alemão Nico Hulkenberg. Ambos buscam um assento na F1 para 2021, com foco na Red Bull.

“Acho que você precisa analisar a maneira como Max evoluiu ao longo dos últimos anos. Se você olhar pela média, a média de Alex é ainda mais próxima [da de Verstappen] que a de Pierre no ano passado”, comparou Horner antes do GP de Sakhir.

“Max é uma 'missão difícil de entender'. Ele é, indiscutivelmente, o piloto mais em forma em ação atualmente na F1. Acho que seria difícil para qualquer piloto lutar contra ele”, destacou o dirigente britânico, que voltou a falar sobre Albon.

“Não acredito que ele faça parte dos planos de Franz [Tost, chefe da AlphaTauri, equipe 'co-irmã' da Red Bull] para o ano que vem. Então, ou é a RBR ou é um ano no banco. Mas o foco é dar a ele essa oportunidade. Ele tem duas corridas, fez um bom trabalho no fim de semana passado e conseguiu seu segundo pódio na F1”, explicou Horner, citando a terceira colocação do piloto no GP do Bahrein.

“Ele tem mais dois finais de semana para mostrar que ele é absolutamente o cara certo para estar naquele carro ao lado de Max no ano que vem. Estamos dando a ele todo o apoio possível para atingir esse objetivo”, completou o chefe da Red Bull.

O brilho de Russell, estreia de Pietro e destaques do dia de atividades pré-GP de Sakhir

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

.