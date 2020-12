Para o segundo final de semana da Fórmula 1 no Bahrein, a categoria trocou o traçado tradicional da pista pelo anel externo, a mais curta do calendário 2020. Para Carlos Sainz e Max Verstappen, a configuração do circuito usado para o GP do Sakhir está no limite de ser considerado "perigoso", com os carros se encontrando pela pista.

Com tempos de volta na casa dos 54 segundos, há uma grande chance dos carros se encontrarem na pista durante a classificação, especialmente no Q1, quando todos estiverem andando simultaneamente.

Para Sainz, a FIA precisa fazer modificações para evitar riscos de acidentes, como aconteceu no classificatório da F2 com Mick Schumacher e Roy Nissany.

"Vamos falar sobre isso na reunião dos pilotos. Precisamos encontrar um modo de garantir que não se torne perigoso, porque, no momento, está perto do limite. É difícil, estamos tentando ser o mais sensível e seguro possível, mas a pista nos dá alguns desafios em termos de gerenciamento de tráfego".

"Acho que há algumas ideias que as equipes e os pilotos podem dar para a FIA, tornando mais fácil o contorno da chicane no segundo setor, mas precisamos de uma solução, porque a situação está no limite de tornar-se perigoso".

Verstappen ecoou os comentários do espanhol sobre os problemas de segurança no segundo setor. O holandês também lembrou das grandes diferenças de velocidade entre os carros na classificação.

"Não é a pista mais excitante para pilotar, para ser honesto. Por ser uma pista pequena, o rádio está sempre ligado, 'cuidado aqui, tráfego ali'. E não é isso que queremos".

"Especialmente o segundo setor, há algumas curvas cegas. É perigoso aqui. Você precisa resfriar os pneus para poder fazer outra volta".

