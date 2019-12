Red Bull diz que F1 sondou equipe para retorno de Alonso

Desde que saiu da F1, ao término da temporada 2018, a volta de Fernando Alonso para a categoria sempre foi objeto de discussão e de tentativas. A última envolveu o comando da Liberty Media, dona dos direitos comerciais da F1, e a Red Bull.

Segundo Helmut Marko, consultor da equipe da marca de bebidas energéticas, pessoas ligadas à Liberty sondaram a possibilidade do espanhol integrar a equipe durante as férias de verão deste ano, quando a Red Bull ‘rebaixou’ Pierre Gasly para a Toro Rosso e promoveu Alex Albon para a equipe principal.

“Dissemos imediatamente que não precisamos de Alonso”, disse Marko à revista Auto Bild. “Também não funciona por causa do nosso parceiro de motores Honda. Eles ficam com dor de cabeça quando ouvem o nome ‘Alonso’”, completou.

Marko também reforçou o foco da equipe para um melhor desempenho da Red Bull em 2020 para não correr o risco de perder o principal piloto do time.

“Temos que dar a Max um carro em 2020 com que ele possa se tornar campeão. Caso contrário, ele partirá. No momento, as coisas estão realmente acontecendo nos bastidores. Serão semanas decisivas.”

