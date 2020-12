A partir da próxima temporada, a Red Bull não terá mais ao seu lado a Aston Martin, que foi sua patrocinadora máster na Fórmula 1 nos últimos anos, já que a montadora britânica entrará na categoria com uma equipe própria. E a marca austríaca considera não buscar uma nova empresa para preencher esse espaço.

As companhias firmaram o apoio no começo de 2018, que consiste não apenas no patrocínio como também em uma colaboração técnica no projeto do hipercarro Valkyrie.

Além de fazer parte do nome oficial da equipe, logos da Aston Martin estão presentes em partes importantes do carro da F1, incluindo a asa traseira e o macacão dos pilotos.

Mas com Lawrence Stroll assumindo a presidência executiva da montadora, que incluía planos para a Aston Martin assumir as operações da Racing Point, foi anunciado que o acordo com a Red Bull chegaria ao fim.

Apesar da Red Bull buscar novos patrocinadores para seu portfólio em 2021, o chefe da equipe, Christian Horner, deixou claro que não espera um novo patrocinador master para o momento.

"Não temos um novo patrocinador máster para substituir na Aston Martin no próximo ano. Mas teremos novas empresas chegando".

"Obviamente a Aston Martin não estará em nosso carro. Curtimos os quatro anos juntos, três como máster e quatro com eles no carro. Ajudamos a alavancar a marca e gostamos da colaboração no Valkyrie".

"Nosso acordo foi feito sob a gestão do CEO Andy Palmer, que sempre apoiou muito a equipe. E com Lawrence assumindo o negócio, a saída era algo óbvio e natural. Mal podemos esperar para ver a Aston Martin na F1 em 2021".

Apesar do fim do acordo de patrocínio, a Red Bull segue trabalhando no projeto Valkyrie, que deve ser concluído no próximo ano.

"O carro está andando e estamos em uma fase de testes. Claro, esse relacionamento segue até que todos os carros sejam entregues através do departamento de tecnologias avançadas da Red Bull".

A Red Bull tem um histórico de parceria com grandes montadoras como patrocinador máster. Anteriormente, a equipe tinha um acordo com a Infiniti entre 2013 e 2015, mas o acordo chegou ao fim como parte do estremecimento do relacionamento com a Renault.

