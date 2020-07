“... do Brasil!” 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Clássico bordão do narrador, que transformou " do Brasil" em sobrenome complementar de Ayrton Senna e que esteve ao final de cada corrida com vitória brasileira, sendo usada também com Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

"Eu sabia, eu sabia!!!" 2 / 10 Foto de: LAT Images No GP do Japão de 1991, em que conquistou seu terceiro título, Ayrton Senna entregou a vitória ao seu companheiro de equipe, o austríaco Gerhard Berger.

“Passou reto Mansell” 3 / 10 Foto de: LAT Images Foi o que foi ouvido pouco antes, com o que realmente definiu o tri de Senna, com o incidente que tirou Nigel Mansell da disputa do título.

"Nelson Piquet veio por fora, veio de laaado na frente de Ayrton Senna” 4 / 10 Foto de: LAT Images No GP da Hungria de 1986, a memorável ultrapassagem de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna, por fora, foi narrada de forma eufórica por Galvão.

"Andretti já foi embora, quando é que ele vai estrear?" 5 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Verbalizada no GP da Europa de 1993, a cornetada foi para Michael Andretti, então companheiro de Senna. Enquanto o brasileiro brilhou, o norte-americano abandonou outra vez, dando sequência à má fase na F1.

“E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há sete anos não tocávamos” 6 / 10 Foto de: LAT Images Narração épica da primeira vitória de Rubens Barrichello na F1, a primeira do Brasil em sete anos. Foi no GP da Alemanha de 2000 e que teve como complemento: "Isso, Rubinho! Solta o cinto e levanta do carro! Ergue o seu punho, viva seu momento! Faça rolar suas lágrimas, porque elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho!"

"Cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu..." 7 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images "Hamilton é campeão mundial. Na última curva". Triste e memorável narração no GP do Brasil de 2008, no qual Massa foi campeão por alguns segundos, até que o britânico ultrapassou Timo Glock para conquistar seu 1º título, ainda com a McLaren.

"Chegar é uma coisa, passar é outra" 8 / 10 Foto de: LAT Images Frase clássica do novo ‘setentão’ sobre uma disputa por posição que se inicia na F1.

"Aí o piloto virou passageiro" 9 / 10 Foto de: LAT Images Bordão do narrador para situações de chuva forte.