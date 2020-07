A Racing Point é o centro das polêmicas da temporada 2020 da Fórmula 1 desde o início do ano, quando revelou em Barcelona o RP20, projetado com grande inspiração no W10, carro de 2019 da Mercedes. E apesar das críticas das rivais, a equipe mandou um recado claro ao grid: que elas deveriam ter feito o mesmo.

Nas três primeiras etapas da temporada, Sergio Pérez e Lance Stroll mostraram grandes performances, superando diversos rivais. E o sucesso da equipe levou a Renault a protocolar um protesto contra a equipe, alegando que o carro não é legal dentro do regulamento desportivo da F1.

Porém, a Racing Point sempre se defendeu, afirmando que tudo foi feito dentro dos limites do regulamento. E o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, acredita que, ao invés das rivais criticarem a equipe pela abordagem usada na concepção do RP20 - algo que algumas acreditam que vai contra o DNA da F1 - ele acredita que a equipe deveria ser aplaudida. Perguntado se ele sentia que na verdade as outras equipes haviam errado em sua filosofia de trabalho, ele disse: "A resposta é sim. Porém, isso não vem sem riscos. A gente não sabia que o que estávamos fazendo renderia resultados assim. Havia um grande risco disso representar um passo para trás". "Na verdade, quando começamos o desenvolvimento disso no túnel, com base nas ideias que tiramos através de fotos, demos um grande passo para trás. Enorme. Ele era bem mais lento no começo e foi através de nosso aprendizado com as simulações e o túnel, além de novos designs que nos levaram onde estamos hoje". Szafnauer disse que mudar conceitos de aerodinâmica - se afastando do design de alta inclinação usado anteriormente para se aproximar do design da Mercedes - nunca seria uma decisão fácil, para qualquer equipe.

Mas afirmou que isso fez total sentido para sua equipe por causa da maneira que estava pegando os designs de suspensão e de caixa de câmbio da Mercedes, que foram feitas sob medidas para a equipe.

"Nós queríamos fazer isso há algum tempo. Nós compramos a caixa de câmbio da Mercedes, e ela é projetada com um centro de gravidade baixa, então sempre tínhamos alguns problemas na traseira do carro, onde o downforce era essencial para uma traseira estável". "Nós queríamos sair desse formato mais inclinado por causa desse impacto que causava na traseira. Esse foi o primeiro ano na qual conseguimos mudar. Mas, mesmo com isso, achei que ainda assim andaríamos para trás antes de dar passos adiantes. Não parecia que seria desse jeito". Enquanto a origem da cópia da Racing Point recebeu críticas de outras equipes, Szafnauer acredita que o que sua equipe fez não é muito diferente do que se vê nas rivais. "Tirar fotos dos outros carros, acontece em todos os lugares, das equipes maiores às menores. A questão é que algumas fazem um trabalho melhor de integração através das fotos. Não podemos nos esquecer que Adrian Newey criou os designs do assoalho soprado e do design de alta inclinação que a Red Bull tem. E a maioria do grid usa isso, incluindo nós, anteriormente". "Nós tiramos fotos naquela época, do assoalho da Red Bull, quando estávamos tentando replicar. Mas não conseguimos fazer isso funcionar. E eu te digo: outras equipes fizeram o mesmo. Todos fazem isso, é permitido".