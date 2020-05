A vaga na Renault na Fórmula 1 criada pela saída de Daniel Ricciardo está criando uma boa disputa pelo substituto. Além dos nomes de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que estavam entre os rumores, outro piloto pode entrar nessa corrida: Valtteri Bottas.

Alonso ainda é um forte candidato e já teria entrado em contato com a equipe. A ligação entre o espanhol e a montadora é muito grande, já que a dupla rendeu quatro títulos mundiais em 2005 e 2006, dois de pilotos e dois de construtores.

Porém, segundo o site Motorsport-Total, a Renault está em busca de opções antes de tomar uma decisão e, por isso, Cyril Abiteboul, chefe da equipe, teria se reunido com o empresário de Bottas, Didier Coton, para negociar uma possível troca de equipe do finlandês.

O objetivo principal da Renault para 2021 é trazer um nome experiente que ajude no desenvolvimento da equipe, que busca voltar a ocupar as primeiras posições do grid desde o seu retorno à F1, em 2015. Por isso os nomes de Alonso, Vettel e agora Bottas têm circulado como opções.

A notícia da conversa da Renault com Bottas vem em um momento onde começam a aparecer rumores sobre as possíveis duplas da Mercedes para 2021 e, apesar de Hamilton ser considerado uma renovação certa, a vaga do finlandês está ameaçada, com nomes como George Russell e o próprio Vettel surgindo como opções.

Russell é visto como a opção preferida pelo próprio Toto Wolff, como forma de seguir os passos da Ferrari e ajudar no desenvolvimento de um jovem talento. Enquanto isso, Vettel é um desejo da Daimler, dona da Mercedes, que gostaria de formar uma super dupla com Hamilton, que somam dez mundiais.

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

