Todt: Vettel não teve na Ferrari união similar à era Schumacher

Atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo, o francês Jean Todt pode ser considerado um especialista em assuntos relacionados à Ferrari na Fórmula 1, pela sua experiência com a equipe italiana. Por isso, Todt não deixou de dar sua opinião sobre a saída de Sebastian Vettel da Ferrari.

Todt foi chefe da equipe no período mais vitorioso da Ferrari, conquistando dez títulos mundiais entre 2000 e 2004, sendo cinco de pilotos, para Michael Schumacher, e cinco de construtores.

Em entrevista à Sky Sports F1, o presidente da FIA falou sobre o caso Vettel, comparando com seu período na equipe. Todt afirmou que ter o apoio da equipe, com todos andando no mesmo passo, é algo essencial para o sucesso.

"O resultado, bom ou ruim, você sempre pode explicar. Juntamente com Michael e toda a equipe da Ferrari, tivemos muito sucesso porque tínhamos uma equipe muito unida e forte, que se apoiava, mais nos momentos ruins do que nos bons", disse Todt.

"É fácil estar juntos quando tudo vai bem, mas você conhece um marinheiro bom quando está em um mar agitado. Nesse momento, estávamos todos no barco, e acho que isso fez a diferença".

Todt ainda falou da importância de entregar a um piloto um carro vencedor para que ele possa lutar pelo título mundial.

"Vettel é um dos maiores talentos do automobilismo. Existem muitas outras oportunidades. Só podemos lhe desejar o melhor, e realmente sinto que, quem o levar, terá sorte".

"Quando Michael chegou, em 1996, ele só conseguiu três vitórias. E não era porque não estava motivado. Ele simplesmente não tinha o carro para permitir que ele fosse campeão mundial. Lentamente, construímos o carro para permitir que ele fosse campeão, por isso é uma combinação".

"Você pega Lewis Hamilton - se ele não conseguir um carro vencedor, ele não seria campeão mundial. Você viu isso com Alonso, você viu isso com Vettel. É a lógica".

GALERIA: Os altos e baixos de Vettel na Ferrari

VÍDEO: Alonso ou Vettel: quem se deu melhor na Ferrari?

PODCAST: Será o fim de Vettel na F1?