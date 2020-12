RETA FINAL: A surra de Russell em Bottas, redenção de Pérez e a superação de Petecof

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL destaca o GP de Sakhir de Fórmula 1, com a vitória de Sergio Pérez, o show de George Russell e o 'desastre' de Valtteri Bottas.

Além disso, o programa ressalta as dúvidas quanto à participação de Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi, no próximo domingo.

Para completar com chave de ouro, Gianluca Petecof, recém-consagrado campeão da Fórmula Regional Europeia falará sobre a conquista em um ano de superação, por quase ter que abandonar campeonato no meio por causa da falta de patrocínio.

