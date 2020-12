Diante dos poucos testes que os pilotos de Fórmula 1 farão na pré-temporada de 2021 (três dias por equipe), a Renault solicitou à FIA uma autorização especial para Fernando Alonso disputar o teste de 'jovens pilotos' em Abu Dhabi, na próxima terça-feira, 15 de dezembro.

O órgão deu luz verde e o bicampeão mundial poderá dar continuidade à preparação para o retorno à F1 em 2021.

Enquanto pilotos como Daniel Ricciardo ou Max Verstappen admitiram que não estão interessados ​​neste teste e brincaram sobre o status de "jovem" de Alonso, outros, como Lando Norris, não ficaram felizes, perguntando por que a FIA "mudou as regras" para que Alonso corresse em Marina Yas.

A Ferrari é afetada pelo problema porque também tem um piloto, Carlos Sainz, que troca de carro em 2021, e aquele teste em Abu Dhabi seria uma ótima maneira de estrear cedo e se acostumar com o jeito da escuderia trabalhar o mais rápido possível.

Assim, a Ferrari solicitou à FIA outra licença, mas Mattia Binotto garante que não obteve resposta.

Quando o italiano foi questionado se ele havia dado mais algum passo em sua tentativa de fazer Sainz estrear com eles na próxima semana, ele afirmou: "Sim, então, em primeiro lugar, acho que é uma bagunça, e certamente nós, Ferrari, somos contra o teste de Fernando em Abu Dhabi, porque achamos que está errado.”

A Ferrari, que tem o direito de vetar qualquer mudança de regra, garante que já manifestou seu desacordo com a FIA: “Deixamos claro para a FIA na época em que os diversos comitês consultivos se reuniram.”

O que acontece é que a FIA não alterou nenhuma regra. No regulamento está claramente afirmado que a própria FIA pode decidir que outros pilotos estejam nestes testes. Agora, a Ferrari quer fazer o mesmo com Sainz.

"Depois de saber a decisão que tomaram, pedimos permissão à FIA para colocar Carlos na pista. Discutimos isso neste fim de semana, mas ainda não temos uma resposta."

No entanto, a Ferrari tem duas armadilhas e, no momento, parece se importar apenas com uma. Primeiro, ela precisa fazer com que a McLaren liberte o espanhol, e por enquanto o time de Woking já se recusou.

Só se tivessem sucesso eles poderiam tirar vantagem de uma licença especial... se a FIA conceder a eles. Não parece fácil.

