George Russell espera que sua exibição no GP de Sakhir de Fórmula 1 dê ao chefe da Mercedes, Toto Wolff, uma dor de cabeça sobre sua formação de pilotos “não apenas para 2022, mas talvez antes”.

Depois de ser chamado para correr pela Mercedes após o teste positivo de Lewis Hamilton para Covid-19, Russell se qualificou em segundo no Bahrein e estava a caminho de vencer a corrida antes que um erro no pit stop o colocasse em quinto.

Russell lutou para voltar à segunda posição e rapidamente alcançou o líder da corrida Sergio Pérez, mas acabou sofrendo um furo de pneu a 10 voltas do fim que o obrigou a voltar aos boxes.

Ele acabou terminando a corrida em nono, mas sua exibição apenas trouxe sugestões de que poderia mudar para a Mercedes assim que seu contrato com a Williams expirasse no final do próximo ano.

“A melhor maneira de falar é na pista”, disse Russell. “Esta é uma indústria de desempenho, e espero que este fim de semana tenha cimentado as opiniões de Wolff sobre mim.”

“A Mercedes tem me apoiado desde o final de 2016. Eles acompanharam toda a minha carreira de muito perto. Esperançosamente, este é apenas mais um degrau na escada.”

Russell ficou a apenas 0s026 de Valtteri Bottas na classificação e o ultrapassou para assumir a liderança. Ele também conseguiu ultrapassar o finlandês - que corre pela Mercedes desde 2017 - após o período do safety car.

A Mercedes negou na semana passada que estava tratando o fim de semana como um tiroteio entre Russell e Bottas por um assento ao lado de Hamilton em 2022, mas Russell disse após a corrida que esperava que isso desse a Wolff algo em que pensar.

“Este foi um grande fim de semana de validação, dizendo que, na verdade, provavelmente estamos fazendo um trabalho muito bom na Williams este ano”, disse Russell.

“Da perspectiva de Toto, espero ter causado uma dor de cabeça a ele, não apenas para 2022, mas talvez antes.”

Bottas tem contrato para o próximo ano com a Mercedes e, embora Hamilton ainda não tenha finalizado um novo acordo, espera-se que ele assine um novo contrato plurianual nas próximas semanas.

Wolff se distanciou da ideia de Russell competir com uma Mercedes no ano que vem, mas refletiu sobre como poderia se encaixar ao lado de Hamilton no futuro.

"Ele é um piloto da Williams, ele assinou com a Williams e nossa dupla de pilotos é Valtteri e Lewis", disse Wolff.

“Portanto, não vejo isso como uma situação realista no momento.”

“Mas eu posso entender que seria uma situação interessante estar na equipe e talvez um pouco selvagem para todos nós.”

“Talvez isso aconteça no futuro.”

Wolff acrescentou: “Agora precisamos ver o que o futuro reserva. Para ser honesto, ainda não decidi o que isso significa para nós.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!