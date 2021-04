Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com todos os destaques que antecedem a etapa de Ímola da Fórmula 1, a segunda corrida de 2021, o GP da Emilia Romagna. A prova promete briga intensa entre Mercedes e Red Bull e deve ser palco de disputas interessantes em todo o pelotão. Para abordar tudo isso, o programa recebe Tiago Mendonça, jornalista de automobilismo do Grupo Bandeirantes e youtuber do canal Pr1meiro Stint.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, repórteres do Motorsport.com.

ASSISTA AO VIVO

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.