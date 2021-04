F1: Entenda como Satoru Nakajima acelerou a ascensão de Tsunoda

A ascensão meteórica do novo piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, à Fórmula 1 é válida, mas não teria sido tão rápida sem Satoru Nakajima.

Passar da conquista do título japonês de Fórmula 4 para chegar à categoria máxima do automobilismo em apenas três anos, ter duas boas temporadas na Fórmula 3 e na Fórmula 2, é um recorde espetacular para qualquer um. Mas tudo poderia ter sido diferente sem a intervenção de Satoru Nakajima, que em 1987 se tornou o primeiro piloto japonês a disputar uma temporada completa na F1.

Além de liderar seu próprio time na Super Fórmula e Super GT após a saída da categoria elite, Nakajima também foi diretor da Suzuka Racing School (SRS), que ao longo dos anos atraiu um número considerável de pilotos que passaram a representar a Honda, especialmente Takuma Sato.

Mas talvez a contribuição mais importante para descobrir futuros talentos japoneses foi a que Nakajima deu em 2016, quando Yuki Tsunoda chegou ao projeto.

Tsunoda foi um dos quatro finalistas em 2016 que competiram por duas bolsas para financiar totalmente a temporada de 2017 na F4 e garantir uma vaga premiada no programa júnior da Honda.

Os outros foram Toshiki Oyu, Ukyo Sasahara e Teppei Natori , e as bolsas foram para Oyu e Sasahara.

Mas por recomendação de Nakajima, Tsunoda também recebeu apoio da Suzuka Racing School e graças a isso ele foi capaz de competir toda a temporada de F4 em 2017 com a Kochira Racing.

Enquanto Oyu e Sasahara corriam sob o 'Honda Formula Dream Project' e tinham todas as despesas cobertas, Tsunoda e outro ex-SRS, Takuya Otaki, estavam simplesmente competindo como 'SRS/Kochira Racing ', e eles cobriam cerca de metade de seu orçamento.

Sem essa ajuda, Tsunoda pode não ter conseguido ganhar a experiência necessária para se tornar candidato ao título japonês de F4 em 2018 e, por isso, ele tem muito a agradecer a Nakajima.

Satoru Nakajima, Nakajima Racing Photo by: Masahide Kamio

Em declarações ao Motorsport.com, Nakajima relembrou: "(Tsunoda) foi muito rápido desde o início e foi uma pena que não tenha ganhado a bolsa. Lamento que aquele cara com grande velocidade e condução suave tenha ficado para trás, e consegui uma bolsa (parcial) ”.

“Minha decisão valeu a pena, mas na época eu me perguntava se estava tomando a decisão certa ou não. Estou muito feliz em vê-lo na F1, mas, honestamente, não esperava que ele subisse para o topo tão rapidamente."

Com a ajuda do SRS, Tsunoda ficou em terceiro na F4 japonesa em 2017, atrás do Júnior Toyota Ritomo Miyata e do muito mais experiente Sasahara, batendo Oyu.

Yuki Tsunoda(HFDP/SRS/Kochira Racing) Photo by: Tomohiro Yoshita

Tsunoda e Natori foram escolhidos para competir na F3 europeia, mudando a tendência da Honda de investir na F3 japonesa. Nobuharu Matsushita, Nirei Fukuzumi e Tadasuke Makino seguiram esse caminho, mas nenhum deles alcançou o resultado desejado na F2, e foi decidido começar a enviar os mais promissores pilotos júniors da Honda para competir na Europa com a ajuda do novo parceiro de motores, Red Bull.

Como resultado, a safra da Honda na F3 daquele ano foi negligenciada quando se trata de competições no exterior e agora estão exercendo seu cargo nas categorias nacionais da Super Fórmula e Super GT do Japão.

Sem a ajuda de Satoru Nakajima, talvez Tsunoda tivesse um destino semelhante. Talvez ele finalmente tivesse chegado à F1 de qualquer maneira, mas é improvável que ele tivesse chegado ao final de 2020, que ele teria se tornado o primeiro piloto japonês na categoria máxima em sete anos.

Yuki Tsunoda(SRS/Kochira Racing) Photo by: Kenji Takada

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.