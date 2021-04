Martin Brundle acredita que a atual discussão na Fórmula 1 em torno do rake dos carros é uma "distração" das verdadeiras questões entre a Mercedes e a Red Bull.

O ritmo mostrado pelas duas melhores equipes da F1 na abertura da temporada do GP do Bahrein não deixou a Mercedes em dúvida de que sua performance havia sido atingida pelas novas regras introduzidas para 2021.

Em particular, a montadora alemã acredita que as mudanças no assoalho destinadas a reduzir o downforce dos monopostos afetaram mais os carros com baixo rake como modelo da marca e a Aston Martin do que os modelos com rake alto como a Red Bull.

A Aston Martin chegou a sugerir que as mudanças nas regras resultaram na perda de um segundo de desempenho de seu carro por volta, em comparação com os rivais.

O comentarista da Sky Sport F1, Brundle, não está convencido de que a questão do rake ofereça a explicação completa por trás das aparentes dificuldades de ritmo da Mercedes.

O ex-piloto acredita que, apesar das lutas iniciais com o W12, o time de Toto Wolff vai "se recompor."

“Acho que a coisa do rake é um pouco uma distração e acho que a Mercedes não está funcionando muito bem no momento,” disse Brundle ao Motorsport.com.

“A Red Bull e a Honda estão trabalhando particularmente bem, assim como alguns outros carros."

“Os regulamentos significam que você não pode simplesmente continuar lançando novas atualizações a cada semana, como talvez tenham feito no passado, mas a Mercedes vai cuidar disso."

“[Lewis] Hamilton e Mercedes ainda são a combinação a ser batida para o campeonato mundial.”

Olhando para a corrida do próximo fim de semana em Ímola, o britânico prevê outra disputa acirrada entre a Mercedes e Red Bull. Ele acredita que a vitória do heptacampeão no Bahrein provou que a equipe alemã não pode ser subestimada.

Quando questionado se achava que a Mercedes teria que enfrentar uma batalha mais difícil para superar a escuderia austríaca em Ímola, Bundle respondeu: “Depende do que eles fazem com o seus carros nesse período de tempo".

“É obviamente mais limitado com relação ao que você pode mudar de qualquer maneira agora."

“Eu não subestimaria a Mercedes. Quero dizer, todo mundo está falando sobre rake e como isso prejudicou a Mercedes e a Aston Martin, mas a menos que eu esteja enganado, uma Mercedes venceu a corrida em Bahrein com a Red Bull tendo dominado a última corrida [em Abu Dhabi] no ano passado."

“Acho que muito em breve eles vão resolver o [carro da] Mercedes."

“Eu realmente não sei quem será o melhor em Ímola e isso é o que há de maravilhoso no esporte", concluiu.

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

