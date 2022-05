Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que é "incrível" ver que a Fórmula 1 finalmente "quebrou" os EUA depois de anos de interesse morno dos fãs americanos.

A F1 está se preparando para o GP de Miami inaugural neste fim de semana com uma corrida ao redor do Hard Rock Stadium, dos Miami Dolphins. O evento tão esperado se junta ao GP dos Estados Unidos de Austin no calendário, com uma terceira corrida americana a seguir no próximo ano, quando a F1 visitar a icônica Strip no centro de Las Vegas.

O sete vezes campeão mundial, que venceu a última corrida dos EUA realizada no Indianapolis Motor Speedway em 2007 e depois competiu em um período em que os EUA estavam ausentes do calendário até a chegada de Austin em 2012, disse que é ótimo ver que a F1 finalmente decolou no país.

"Cresci sabendo o quão incrível o esporte é e vendo que ainda havia uma grande desconexão entre os EUA e o resto do mundo em termos de paixão por esse esporte, é realmente incrível ver que decolamos e há um crescente amor nos Estados Unidos", disse Hamilton.

"Existem grandes fãs de esportes por aí. E quero dizer, Miami será uma experiência para todos nós, para a comunidade das corridas, para aqueles que são os fãs que estão assistindo, os fãs que vão voar talvez nunca tenha estado lá antes. Os EUA tem muito a oferecer nesse espaço, então é super empolgante.

O circuito de 5,41 quilômetros no sentido anti-horário em Miami Gardens apresenta uma variedade de áreas de baixa velocidade, uma reta de 1,28 km e 320 km/h que leva ao hairpin na curva 17, que deve ser a principal oportunidade de ultrapassagem da pista.

Para a diversão das mídias sociais, o circuito também apresenta uma ‘fake’ marina para dar ao ambiente mais um sabor de Miami.

O ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, foi um dos vários pilotos a aprovar a pista quando a testou no simulador.

“Na verdade, foi bom ver que parece ser uma pista muito boa para ultrapassar”, disse o piloto da Alfa Romeo.

“Acho que a forma como a pista foi planejada, do meu lado, parece positivo. Deve ser uma boa corrida. Retas bastante longas e algumas boas oportunidades de ultrapassagem.

“Então, vamos ver como é feito na vida real, mas para mim, no papel, parece boa. E tenho certeza de que como evento será incrível.”

