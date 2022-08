Carregar reprodutor de áudio

Piloto britânico da Mercedes e segundo colocado no GP da Hungria de Fórmula 1, etapa na qual alcançou seu quinto pódio consecutivo na temporada 2022, Lewis Hamilton crê que sua equipe "encontrou algo" para lutar contra as superiores Ferrari e Red Bull.

"Se você realmente olhar para a corrida de Max [Verstappen, holandês da Red Bull], ele começou em 10º, rodou e ainda venceu a corrida com 10 segundos de vantagem. Isso diz praticamente tudo sobre o carro deles. Mas temos que continuar a insistir. Encontramos algo e, obviamente, chegamos um pouco mais perto, agora podendo competir com as Ferraris. E, honestamente, acho que em uma corrida direta podemos não estar tão atrás de Max", disse Hamilton após a etapa de Budapeste.

"Então, estou muito animado com a segunda metade da temporada. Estou orgulhoso do meu time por não desistir e temos que continuar", completou o heptacampeão mundial, que teve seu discurso ecoado pelo companheiro e compatriota George Russell.

"Acho que Max e Charles estão em um nível semelhante no momento, mas eu realmente sinto por Charles porque ele está fazendo um excelente trabalho e está tendo má sorte. Max e Red Bull são absolutamente sólidos semana após semana. Vimos nos últimos fins de semana de corrida que eles podem simplesmente trazer o carro para casa e juntar as peças, mas não há dúvida de que nós estamos progredindo", afirmou o ex-Williams.

"Como equipe, terminamos quase um minuto atrás do vencedor da corrida no início da temporada, mas agora são 10 segundos. Então, se pudermos continuar nesse caminho, definitivamente estaremos na caça", seguiu.

"Spa será interessante, haverá algumas mudanças que podem trazer outras equipes perto de nós e acho que nós, como equipe, temos muita confiança em nós mesmos e fé de que estamos fazendo um ótimo trabalho, não há razão pela qual não possamos estar na briga."

