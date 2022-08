F1: Verstappen elogia "calma insana" de Schmitz, estrategista da Red Bull, para tomar decisão na Hungria

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen saiu da décima colocação no grid da Fórmula 1 para a vitória no Hungaroring, aumentando sua vantagem no campeonato para 80 pontos antes das férias de verão. E a vitória do holandês veio de uma estratégia bem feita pela estrategista da Red Bull, Hannah Schmitz.

Verstappen foi ajudado por uma estratégia que evitou com que ele usasse os pneus duros depois de lutar contra a aderência durante as voltas de reconhecimento do grid, levando a uma mudança no plano de corrida. Em contrato, a Ferrari viu sua corrida desmoronar depois de colocar os compostos brancos no líder, Charles Lerclerc, provocando uma queda no ritmo que o levou a cruzar a linha em sexto lugar.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a importância de confiar no pit wall para decisões estratégicas, Verstappen disse que era “incrivelmente importante se você quer lutar por um campeonato” e citou o papel de Schmitz, que atua como a principal engenheira de estratégia da Red Bull.

“Você não pode cometer muitos erros”, disse Verstappen após a corrida.

“É claro que é muito difícil estar sempre do lado bom, digamos assim. Mas acho que temos muitos homens e mulheres eficientes na equipe.

"Hoje, eu achei que Hannah, nossa estrategista, estava insanamente calma. Sim, ela é muito boa."

A Ferrari afirmou após a corrida que não tinha chance de vencer na Hungria, devido às suas dificuldades nas condições frias, tendo também visto Carlos Sainz sair da disputa do pódio, apesar de evitar o composto de pneus duros.

Verstappen não tinha certeza se a Red Bull tinha uma vantagem de ritmo sobre a Ferrari, alegando que estava “escolhendo os pneus certos na hora certa” e que os levou à vitória.

“Sabemos que nosso carro é, em geral, rápido, mas acho que durante toda a corrida, a Ferrari também foi muito rápida, só que eles tomaram a decisão errada com o pneu duro”, disse Verstappen.

“Ainda há muitas coisas que podemos analisar, o que podemos fazer melhor.

“Acho que a corrida em si foi muito boa. Quero dizer, largando em 10º, vencer a corrida em uma pista como essa é, obviamente, muito, muito bom. Mas há muitas coisas que vamos analisar.

“Sempre há algumas áreas em que poderíamos ter feito melhor. Mas no geral, é claro, estou muito feliz com o dia de hoje.”

