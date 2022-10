Carregar reprodutor de áudio

É race week novamente na Fórmula 1 e nesta etapa, a principal categoria do automobilismo desembarca para a 'temporada' de corridas nas Américas com o pontapé inicial nos Estados Unidos, neste fim de semana. Além do que esperar da corrida em Austin, o Reta Final, do Motorsport.com, desta segunda-feira 17 de outubro vai abordar outros assuntos como: Verstappen parecido com Senna?

O Reta Final falará ainda sobre o fim de semana do automobilismo, com a etapa de Goiânia da Porsche Cup e o GP da Austrália de MotoGP. O programa é apresentado por Carlos Costa e tem os comentários de Guilherme Longo e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

Confira o Reta Final desta segunda-feira, 17/10:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: