F1: O'Ward ganha oportunidade de guiar McLaren de Ayrton Senna

Pato O'Ward viveu neste fim de semana no circuito de Laguna Seca, nos Estados Unidos, um momento que certamente não vai se esquecer: o mexicano pilotou a McLaren na qual Ayrton Senna brilhou na Fórmula 1.

O'Ward teve a oportunidade de sentar no cockpit e conduzir a McLaren MP45/5B com o motor Honda RA190E, no qual foo utilizado pela equipe de Woking na temporada de 1990 com Senna e Gerhard Berger.

O mexicano manejou um dos carros que pertenceu o brasileiro durante o ano em que conquistou seu segundo campeonato mundial na Fórmula 1, conseguindo seis vitórias, 11 pódios e dez poles ao longo de 16 GPs realizados naquela temporada.

"Espero que Ayrton esteja sorrindo lá em cima. Não posso deixar de ver os vídeos, minha pele chega a arrepiar," escreveu O'Ward em suas redes sociais.

Patricio O'Ward en el McLaren MP4/5B de Ayrton Senna en Laguna Seca Photo by: Patricio O'Ward

Esta oportunidade chegou alguns dias depois da McLaren anunciar que o mexicano vai fazer estar no carro de Lando Norris no TL1 do GP de Abu Dhabi deste ano.

Na demonstração de O'Ward com o carro de Senna aconteceu no Velocity Invitational, um evento que começou sexta-feira e terminou neste domingo em Laguna Seca com mais de 300 carros, entre eles várias McLaren de Fórmula 1.

Por exemplo, Mario Andretti, aos 82 anos, pilotou uma McLaren da temporada de 2013, enquanto Mika Hakkinen desfrutou a possibilidade de acelerar a McLaren de 1985, ano em que Alain Prost ganhou o título para a equipe.

