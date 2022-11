F1 - Horner: Temporada de Verstappen é a mais dominante que já vi

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen vive um ano para a história da Fórmula 1. Além de conquistar o bicampeonato, o piloto também bateu o recorde de vitórias e pontos conquistados em um mesmo ano. E enquanto o domínio de uma equipe não é algo novo na categoria, Christian Horner acredita que o feito do holandês é um destaque, considerando a performance mais dominante que ele já viu.

Questionado se ele sentia que 2022 era a campanha mais dominante que ele já havia visto no esporte, ele disse: "Tivemos anos de domínio com a Mercedes, mas acho que do ponto de vista de um piloto, individual, provavelmente sim. Ele venceu o maior número de corridas, dentro das 22".

"Além disso, ele venceu duas sprints, e não venceu todas saindo da pole. Ele teve que lutar por várias delas. Acho que, ao olhar para este ano, é algo incrível que Max vem fazendo. Ele não cometeu erros. Ele foi perfeito a temporada toda. É incrível o tamanho de sua consistência".

Este é o primeiro ano desde 2013 em que a Red Bull faz a dobradinha em uma temporada, conquistando os dois títulos Mundiais. Comparando Sebastian Vettel com Verstappen, Horner reconhece que o holandês não recebe os créditos merecidos.

"São dois pilotos muito diferentes, dois sucessos fenomenais. Acho que o que Sebastian atingiu em sua carreira o coloca entre os maiores e mais bem sucedidos do esporte".

"Mas acho que com Max, o que estamos vendo este ano, somos testemunhas de algo muito especial. Acho que suas conquistas não recebem os elogios merecidos, porque o que vimos neste ano é uma performance fenomenal de um piloto no topo do jogo".

Horner também acredita que a Red Bull merece créditos por ajudar na produção de carros e performances que permitiram a Verstappen e Vettel brilhar.

"Há várias pessoas nos escritórios de engenharia e nos boxes, na fábrica, que são as mesmas pessoas que fizeram isso com Sebastian e que estão fazendo o mesmo com Max".

"Acho que o DNA de nossa equipe é de corridas. Somos uma equipe de corredores, buscamos ir além dos limites. Somos agressivos nas corridas, seguimos nossa paixão, que é fazer o melhor. Seguimos o mantra de Dietrich [Mateschitz] de 'sem risco, sem diversão'".

