Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com todos os destaques do GP da Espanha de Fórmula 1, quarta etapa da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. Por isso, o programa do Motorsport.com destrincha as repercussões mais importantes da corrida de Barcelona, recheada de batalhas estratégicas. Ademais, são abordados outros destaques do último fim de semana e os próximos eventos do esporte a motor.

PODCAST: A F1 deveria acabar com os limites de pista?

