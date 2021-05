Após quatro corridas com a Red Bull, Sergio Pérez parece estar se acostumando ao novo ambiente na Fórmula 1. E isso inclui até o polêmico consultor Helmut Marko, que não poupa críticas a nenhum de seus pilotos. Mas o mexicano diz que está "encantado" com a honestidade do austríaco, afirmando que eles possuem um bom relacionamento.

Perguntado durante o final de semana do GP da Espanha sobre como é o relacionamento com o consultor da Red Bull, Pérez diz que está muito feliz com Marko.

"A verdade é que estou encantado com Helmut. Ele sempre me diz o que pensa, se você vai bem, ele diz, se você vai mal, ele te diz. Não apenas para você, mas externamente, para a imprensa. Ele é muito direto e o respeito muito, porque não é comum ter alguém assim na F1".

"Acredito que temos um bom relacionamento, estamos nos conhecendo mais e mais. Normalmente, após a corrida, tenho chamadas onde ele me fala onde acertei e onde errei".

O mexicano fez ainda um balanço do processo de adaptação à Red Bull, tendo dito anteriormente que precisaria de cinco corridas para se acostumar ao novo carro.

"O conhecimento do carro tem a ver com as pistas e condições diferentes, essa adaptação, entendimento do carro me ajudou bastante, principalmente nas corridas. Acho que nas corridas é onde melhorei mais, porque o que eu fazia em equipes anteriores não funcionavam aqui".

"Precisei mudar minha abordagem em termos de corrida. Melhorei bastante em Portugal. Agora, minha aspiração é vencer. Ainda é cedo na temporada, então preciso ser paciente. Sei que em 10 corridas saberei exatamente onde estou e quais são minhas possibilidades dentro do campeonato".

"Este é ainda o começo e não há motivos para analisar excessivamente as coisas. As temporadas da F1 são longas. Não importa onde e como você começa, e sim onde você está em Abu Dhabi".

