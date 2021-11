Nesta segunda-feira (22), o RETA FINAL repercute o GP do Catar, antepenúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, realizada no último fim de semana em Losail, que estreou na categoria. A vitória ficou com Lewis Hamilton, mas Max Verstappen ainda lidera o campeonato a duas corridas do fim do campeonato. Quem ficará com o título?

Esse assunto e muitos outros você confere nesta edição do programa, então não perca!

O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa (@ocarlos_costa) e tem comentários de Erick Gabriel (@erickjornalista), Guilherme Longo (@gglongo) e Fabio Tarnapolsky (@fabiofto), todos repórteres do Motorsport.com.

