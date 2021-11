Lando Norris afirmou que a explicação da FIA sobre a não punição a Max Verstappen no GP de São Paulo de Fórmula 1 o deixou mais convencido de que sua punição na Áustria foi errada. O piloto da McLaren foi castigado com cinco segundos em Spielberg em julho após os comissários o considerarem culpado na disputa contra Sergio Pérez, onde o mexicano escapou na Curva 4.

O cenário desse incidente, com o mexicano atacando do lado de fora na entrada e tentando se manter, foi repetidamente reivindicado como um exemplo de porque parece haver inconsistência nas decisão da federação a respeito do que aconteceu entre o holandês e Lewis Hamilton no Brasil.

Os pilotos tentaram buscar clareza sobre as regras de corrida durante o GP do Catar do último fim de semana, mas o diretor de provas Michael Masi deixou claro para eles que a posição permanece a mesma: todos os incidentes serão tratados de acordo com seus próprios méritos individuais.

Norris disse que sua compreensão da abordagem da FIA o faz ter certeza de que não fez nada de errado na Áustria, com a única diferença nas circunstâncias sendo que Pérez foi parar na brita, enquanto Hamilton passou pela área de escape.

Questionado pelo Motorsport.com se entendia por que seu incidente na Áustria e a defesa de Verstappen no Brasil foram tratados de maneira diferente, o britânico não foi totalmente claro.

"Mais ou menos", disse ele. "Algumas das coisas que agora temos ciência significam que eu não deveria ter recebido uma penalidade, mas também quais tipos de superfícies do lado de fora do circuito, seja brita, asfalto ou qualquer outra coisa, também podem ter um efeito. O que eu não acho que seja justo."

"Eu acredito que se você sabe que há cascalho do lado de fora, e sabe que não está completamente ao lado, o que Pérez não estava, se coloca nessa posição muito arriscada."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A FIA há muito insiste que as consequências dos incidentes não são levadas em consideração ao chegar a um veredito, portanto, em teoria, a presença de brita ou asfalto não é o fator decisivo final.

No entanto, Norris pensa que é claramente um elemento a ser analisado, especialmente considerando que Pérez estava muito mais atrás contra ele do que Hamilton estava contra Verstappen.

"Essa é a única coisa que eu acredito agora deve ter sido a diferença: ele não estava ao meu lado", comentou. "Eu ainda dei um pouco de espaço para ele recuar, e não foi como se eu o tivesse empurrado. Não houve nenhum contato, então dessa perspectiva não há razão para eu ter recebido a penalidade."

"A única razão pela qual imagino agora é que havia brita e não asfalto. Não é minha culpa: é o risco do cara do lado de fora. Ele está tentando se colocar nesse local na curva e isso depende dele. Ainda acho que foi uma punição injusta."

