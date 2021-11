Fernando Alonso conseguiu seu 98º pódio na Fórmula 1, no GP do Catar. O espanhol largou da terceira posição depois de se classificar em quinto e foi beneficiado por punições de última hora de Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Com os problemas e o abandono de Bottas, junto com um segundo pit stop de Sergio Pérez, além de um safety car virtual nas últimas voltas, Alonso conseguiu capitalizar a oportunidade de subir ao pódio da F1 sete anos depois.

Em todo esse tempo, o piloto optou pelo projeto McLaren-Honda de 2015 a 2017, uma união que prometia muito no início, mas que acabou explodindo, principalmente entre Alonso e a fabricante japonesa.

Concluída a corrida em Losail, Toyoharu Tanabe, diretor de F1 da Honda, não teve grandes problemas para elogiar e deixar uma mensagem para o ex-piloto da Honda.

"Parabéns ao nosso ex-amigo da Honda, Fernando Alonso, pelo pódio. Ele fez uma grande corrida, mostrando que tem excelentes habilidades de gerenciamento de pneus."

